Der Kosmos des Friedrich Merz Berater, Vertraute, Gegner

In seiner eigenen Sphäre schwebend. Der CSU-Chef redet so oft von Geschlossenheit, dass man schon hellhörig werden muss. Söder weiß: Merz kann nur Kanzler werden, wenn er ihn auch unterstützt. Das sichert dem CSU-Chef Macht und Einfluss. Damit spielt er auch: Dass der ehrgeizige Söder etwa eine Zusammenarbeit mit den Grünen so kategorisch ablehnt, damit verbaut er Merz bewusst Optionen; beim politischen Gegner heißt es inzwischen schon, Merz sei „Kanzlerkandidat von Söders Gnaden“. Gleichzeitig ist es aber so, dass Merz sich vom Bayern nicht viel gefallen lässt. Und auch Söder muss den Erfolg des CDU-Chefs eigentlich wollen, wenn die kleine CSU im großen Berlin wieder was zu sagen haben will.