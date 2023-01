Gerüchte um die Verteidigungsministerin : Bereitet Lambrecht ihren baldigen Rücktritt vor?

Berlin Laut einem Bericht der Bild-Zeitung am Freitagabend will Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von ihrem Amt zurücktreten. Ein genauer Zeitpunkt stehe allerdings noch nicht fest.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steht seit Monaten in der Kritik. Zuletzt löste ein privates Silvester-Video, das sie in den sozialen Medien verbreitet hatte, heftige Reaktionen und Kopfschütteln auch in Teilen der SPD-Bundestagsfraktion aus. Möglicherweise wurde nun der Druck zu groß. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung plant die Ministerin ihren Rücktritt.