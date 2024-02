Debatte über nukleare Abschreckung Ampel-Koalition uneins bei Frage nach EU-Atombombe

Die Zweifel am militärischen Beistand der USA nach einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps im November heizen die Debatte über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands an – bis hin zu einer gemeinsamen atomaren Abschreckung in Europa. Dass Präsident Emmanuel Macron bereits mehrfach Deutschland und anderen EU-Partnern Gespräche über eine nukleare Abschreckung in der EU angeboten hat, treibt den Streit darüber zusätzlich an.