Kommentar zur Gewalt gegen Politiker Umgangston bessern

Dass in den vergangenen Tagen gleich mehrere Politiker mit Fäusten angegriffen wurden, ist erschütternd. Aber es gibt auch noch all die Angriffe, die keine blauen Augen und blaue Flecken hinterlassen, aber längst zum Alltag vieler Volksvertreter gehören. Täglich wächst die Zahl der Politiker, die schon einmal beschimpft und beleidigt oder Opfer von Hasspostings im Internet wurden. Häufig sind es Fälle am Rande der Strafbarkeitsschwelle; den Tätern passiert oft nichts, die Betroffenen bleiben aber eingeschüchtert zurück. Manche, die hauptamtlich oder ehrenamtlich Politik machen, denken gar darüber nach, sich zurückzuziehen. Das gefährdet die Demokratie direkt an der Basis.