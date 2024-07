Reform von Minister Lauterbach Was sich für Patienten bei der Notfallversorgung ändern soll

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit einem neuen Gesetz ein Problem in den Griff bekommen, das seit Jahren bekannt ist: Zu oft gehen Patienten mit akuten Beschwerden direkt in die Notaufnahmen der Krankenhäuser, obwohl man ihnen in einer Arztpraxis auch helfen könnte. Gerade an den Wochenenden bleiben die Kliniken aber häufig die einzige Möglichkeit bei dringenden Anliegen. Das soll sich nach Plänen des Ministers ändern.