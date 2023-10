Nahost-Krieg Berlin: Empörung nach versuchtem Anschlag auf Synagoge

Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hat es nach Angaben der betroffenen Gemeinde in der Nacht zum Mittwoch einen versuchten Brandanschlag gegeben. Neben der Synagoge ist dort auch eine Kindertagesstätte. Das Gebäude geriet den Angaben zufolge jedoch nicht in Brand. Politiker reagierten mit Entsetzen. Die israelische Botschaft in Berlin mahnte scharfe Konsequenzen an.