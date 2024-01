Bundesweiter Vergleich Die Kitas werden besser – aber nur langsam

Wer für sein Kind einen Kitaplatz sucht, hat es in Ostdeutschland weiterhin leichter als im Westen des Landes. Auch die Qualität ist je nach Bundesland sehr verschieden. So steht Baden-Württemberg beim Betreuungsschlüssel am besten da: Eine pädagogische Fachkraft betreut im Schnitt drei Kinder unter drei Jahren. In Mecklenburg-Vorpommern ist wiederum eine Person für fast sechs Kinder zuständig – das ist das bundesweit ungünstigste Verhältnis.