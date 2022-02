Appell für Ende des Krieges : „Den Schlüssel hat Putin in der Hand. Sonst niemand“

„Den Schlüssel hat Putin in der Hand. Sonst niemand“

Berlin Der Linke-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch hat sich gegen ein „Sondervermögen Bundeswehr“ ausgesprochen. In Richtung des Kremls appelliert er für ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine.

Der Linke-Co-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat die Ampel-Koalition davor gewarnt, wegen der geplanten 100-Milliarden-Euro-Investitionen in die Bundeswehr im Kampf gegen Kinderarmut nachzulassen und die Einführung der Kindergrundsicherung zu verschieben. Bartsch sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“: „Mit Sorge höre ich, dass Finanzminister Lindner die Milliarden an anderer Stelle einsparen will.“ Keinesfalls dürfe die geplante Einführung der Kindergrundsicherung nun verschoben werden. Gerade wegen der weiter steigenden Energiepreise müssten arme Familien deutlich und schneller entlastet werden. „Ansonsten würde arme Kinder bei uns die Lasten tragen.“

Bartsch machte zu gleich deutlich, dass die Linke-Fraktion im Bundestag einer Grundgesetzänderung für ein „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro nicht zustimmen werde. Er sagte weiter: „Der miserable Zustand der Truppe ist weniger ein Geldproblem, sondern vielmehr ein Managementproblem. Einer Grundgesetzänderung, die 100 Milliarden ohne konkreten Plan in die Bundeswehr verspricht, werden wir nicht zustimmen.“

Der Linke-Fraktionschef rief zugleich den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Putins Angriffskrieg auf die Ukraine muss unverzüglich beendet werden. Den Schlüssel, kein weiteres Leid mitten in Europa anzurichten, hat Putin in der Hand. Sonst niemand.“