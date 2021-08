Pandemie : Berlin: Neue Corona-Warnampel und neue Quarantäneregeln

Berlin Der Berliner Senat hat die Corona-Warnampel für die Hauptstadt angepasst, auch die Quarantäneregeln für Kinder werden geändert. Gute Nachrichten gibt es für Besucher von Clubs und Diskotheken.

Eine andere Änderung betrifft Clubs und Diskotheken: Sie dürfen in Berlin wieder für Geimpfte und Genesene öffnen, auch in den Innenräumen gilt dort keine Maskenpflicht mehr. Ein negativer Corona-Test der Gäste reicht allerdings nicht, wie Kalayci erläuterte. Das Verwaltungsgericht hatte vor zehn Tagen entschieden, dass gewerbliche Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen, die sich ausschließlich an geimpfte und genesene Personen richten, zuzulassen seien (Az.: VG 14 L 467/21).