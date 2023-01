Polizei ermittelt : Journalisten in Berlin-Neukölln mit Pyrotechnik angegriffen

Symbolfoto Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

Berlin Ein Kamerateam hat am Montag an einer Straßenkreuzung in Berlin-Neukölln gedreht. Dabei wurden sie von mehreren Jugendlichen mit Pyrotechnik angegriffen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben am Montagnachmittag in Berlin-Neukölln das Kamerateam eines Fernsehsenders mit Pyrotechnik angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden 20 und 28 Jahre alten Journalisten gegen 15.20 Uhr zu Dreharbeiten an einer Straßenkreuzung. Dabei seien sie von mehreren Jugendlichen gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen worden, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Als alarmierte Polizeikräfte vor Ort eintrafen, flüchteten die Jugendlichen unerkannt. Die beiden Journalisten seien unverletzt geblieben. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

In dem Berliner Bezirk hatte es in der Silvesternacht massive Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mit Pyrotechnik gegeben. Auch am Sonntagabend waren dort Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr von einer Gruppe Jugendlicher mehrfach mit Pyrotechnik attackiert worden. Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

(epd)