SPD-Fraktionschef im Porträt Rolf Mützenich ist Olaf Scholz’ politischer Bodyguard

Rolf Mützenich hadert ab und an. Mit sich, mit seinem Amt und seiner Rolle in der Ampel-Koalition. Breitbeiniges Auftreten ohne die Fähigkeit zur Selbstkritik mag er nicht. Der SPD-Fraktionschef fühlt sich nicht immer wohl an der Stelle, an der er gerade steht. Jedenfalls wirkt es so, wenn das Scheinwerferlicht, das auf ihn gerichtet ist, so hell ist wie derzeit. Mützenich macht sich nicht viel aus medienwirksamen Auftritten. Und doch steht er gerade im Zentrum einer selbst ausgelösten Debatte.