Neue Munitionsfabrik Rheinmetall will bis zu 200.000 Granaten im Jahr produzieren

Boris Pistorius hat das K-Wort tatsächlich ausgesprochen. Nein, es ging nicht um die Kanzlerkandidatur seiner Partei, der SPD, sondern darum, wie die Truppe möglichst schnell „kriegstüchtig“ werden kann. K wie Krieg. „Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein“, hatte der Verteidigungsminister Ende vergangenen Jahres gesagt. Über diese Vokabel sind die Genossinnen und Genossen in der SPD nicht in Jubel ausgebrochen. Auch die Grünen haben Bauchschmerzen dabei. Mit einem Statement zur Notwendigkeit der deutschen Kriegstüchtigkeit wäre Pistorius vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Protest garantiert gewesen. Aber nun sind der Verteidigungsminister und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) an diesem Montag Zeuge bei einem Beweis deutscher Kriegstauglichkeit. Im niedersächsischen Unterlüß (Landkreis Celle) sind sie beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik von Rheinmetall dabei.