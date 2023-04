FDP-Parteitag in Berlin Liberale Standortbestimmung

Christian Lindner wird die drei Berliner Tage in guter Erinnerung behalten. Der neue und alte FDP-Vorsitzende geht persönlich gestärkt aus dem Parteitag hervor. Sein Ergebnis von 88 Prozent ist ein Vertrauensbeweis, an ihm geht in der FDP nach wie vor nichts und niemand vorbei. Auch trägt die Partei den Kurs der liberalen Selbstbestimmung des Bundesfinanzministers in der Ampel-Regierung mit, gibt ihm sogar den Auftrag für (noch) mehr Attacke.