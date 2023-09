Klimaschutz Berlin und Hamburg: Tausende Demonstranten bei Klimaprotest

Mit sogenannten Klimastreiks an Schulen und Protesten in mehr als 245 Orten in Deutschland und weiteren Städten auf der ganzen Erde wollte Fridays for Future sich am Freitag für mehr Maßnahmen für den weltweiten Klimaschutz einsetzen. In Deutschland verlangen die Aktivisten die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes.