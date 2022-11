Justiz : Berlin: Verfassungsrichter entscheiden über Wahlwiederholung

Die Richter des Verfassungsgerichtshofes stehen vor Beginn einer mündlichen Verhandlung in einem Hörsaal der Freien Universität Berlin in Dahlem. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Alles auf Anfang im Land Berlin? Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ob die jüngste Pannen-Wahl wiederholt werden muss. Vieles spricht dafür, dass es einen kompletten Neuanlauf gibt.

In Berlin müssen womöglich drei Wahlen wiederholt werden - ein bislang beispielloser Vorgang. Für die Bundestagswahl liegt bereits ein Wiederholungsbeschluss vor. Am Mittwoch entscheidet nun der Verfassungsgerichtshof des Landes über die Gültigkeit der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Fragen & Antworten dazu.

Was war passiert?

Am 26. September 2021 wurden in Zeiten der Corona-Pandemie in Berlin der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt. Hinzu kam ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Nebenher lief außerdem der Berlin-Marathon.

Wer entscheidet nun worüber?

Muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden?

Damit ist zu rechnen. Denn in einer mündlichen Verhandlung am 28. September hatte das Gericht sehr deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl habe es viele schwere Wahlfehler gegeben, so Gerichtspräsidentin Ludgera Selting. Diese seien mandatsrelevant gewesen - sie hatten nach vorläufiger Wertung des Gerichts also Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments und die Verteilung der Mandate.