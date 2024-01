Staatsakt für Wolfgang Schäuble „Ein Antipopulist und Parlamentarier“

Am Arm des Bundespräsidenten betritt Ingeborg Schäuble den Plenarsaal des Bundestags. Die Republik ist gekommen, um von ihrem Mann Abschied zu nehmen. Das politische Berlin verneigt sich vor dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker war in seiner langen politischen Karriere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzender und Bundestagspräsident. Zuletzt war er einfacher Abgeordneter im Bundestag, dem er 51 Jahre lang angehörte – so lange wie kein anderer in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Er starb am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg. Dort wurde er inzwischen auch beigesetzt.