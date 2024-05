Extremismus Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey bei Angriff verletzt

Am Freitag vergangener Woche war der SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Spitzenkandidat für die Europawahl in Sachsen wollte Wahlplakate anbringen, als ihn die Täter überraschten. Das Landeskriminalamt Sachsen rechnet zumindest einen von ihnen dem rechten Spektrum zu. Am Dienstagabend wurde zudem auch eine Politikerin der Grünen Opfer eines Angriffs in Dresden. Ihren Namen machte die Polizei zunächst nicht öffentlich.