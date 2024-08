Kommentar zur Besetzung des OVG-Präsidentenpostens Jetzt aufklären

Drei Jahre ist der Präsidentenposten beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster jetzt unbesetzt. Und ein Ende dieses traurigen Zustands in einem der wichtigsten Gerichte in Nordrhein-Westfalen ist nicht absehbar. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Donnerstag, das eine erneute Prüfung der Personalentscheidung für die Spitze des OVG anordnete, muss das Münsteraner Gericht bei seinen Recherchen in eigener Sache nun wieder von vorn anfangen.