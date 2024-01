Kommentar zu den Demos gegen Rechtsextremismus Besser Politik machen

Es waren große Manifestationen der Bürgergesellschaft, die sich an diesem Wochenende, aber auch noch am Montag in zahlreichen Städten formierte. Ja, es ist richtig, dass Hunderttausende gegen das Gedankengut des sich ausbreitenden Rechtsextremismus auf Straßen und Plätze geströmt sind und nachdrücklich ihr Bekenntnis zur Demokratie abgelegt haben. Wohltuend, dass sich gerade in Bonn mehrere Redner auf das Grundgesetz bezogen haben, die bewährte Handlungsanweisung unseres Staates, die auch nach 75 Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren hat.