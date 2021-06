Pandemie : Betriebsärzte starten erst ab Dienstag mit Corona-Impfungen

Mit dem Ende der Priorisierung ist die Vergabe des Impfstoffs an die gesamte Bevölkerung möglich. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Karlsruhe Corona-Impfstoff für alle soll es geben - Schritt für Schritt. Mit dem Ende der Priorisierung sind aber nicht alle Probleme gelöst. Die Lieferung an Betriebsärzte erfolgt erst heute.

Viele Betriebsärzte in Deutschland können erst am Dienstag oder Mittwoch in größerem Umfang mit den Corona-Schutzimpfungen beginnen.