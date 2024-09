Neue Parteispitze Bewerber-Duo: Linke will Wähler von SPD und Grünen

Das Bewerber-Duo zeigt sich sicher, dass die Linke ihren Tiefpunkt hinter sich habe. „Wir werden nicht dabei stehenbleiben, den Neuanfang zu proklamieren“, sagte Schwerdtner. „Wir lassen uns daran messen, das auch in die Praxis umzusetzen.“ Van Aken fügte hinzu: „Es sind so viele junge Leute in die Partei eingetreten. Da gibt es so viel Energie, da brennt so viel Feuer. Wir müssen diese Energie nur bündeln.“