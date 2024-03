Migration Bezahlkarte: CDU stimmt AfD-Antrag im Dresdner Stadtrat zu

Im vergangenen Jahr hatte CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Debatte über die „Brandmauer“ zur AfD in der Kommunalpolitik klargestellt: „Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“ Später kritisierte er das Verhalten seiner Parteifreunde in Dresden scharf. „Die Entscheidung ist in der Sache richtig, im Verfahren inakzeptabel“, sagte er in Berlin. „Das war ein Fehler. Und wir werden über alles Weitere mit den Betroffenen sprechen.“ Die CDU habe immer gesagt, dass sie AfD-Anträgen egal in welchen Parlamenten nicht zustimmen werde. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte immer wieder klar Stellung gegen die AfD bezogen und eine Zusammenarbeit mit ihr strikt abgelehnt.