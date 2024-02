Kommentar zur Einführung einer Bezahlkarte Die Landesregierung hat die Kommunen verprellt

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich ohne Not in eine Verlegenheit manövriert, aus der sie nur mit Mühe herauskommen dürfte. Denn im Zusammenhang mit der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber hat sie die Kommunen so verprellt, dass diese nun zum Teil sauer oder verunsichert sind ob der Dinge, die da auf sie zukommen könnten.