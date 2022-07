Berlin : Biologin holt Geschlechter-Vortrag an Humboldt-Uni nach

Biologin holt Geschlechter-Vortrag an Humboldt-Uni nach

Berlin Die Absage eines Geschlechter-Vortrags an der Berliner Universität sorgte für Kontroverse. Jetzt wird er nachgeholt. Der Auftakt verläuft ruhig.

Die Biologin Marie-Luise Vollbrecht hat ihren zunächst abgesagten Vortrag zur Geschlechter-Biologie an der Berliner Humboldt-Universität nachgeholt. Nach hitzigen Debatten in den vergangenen Wochen blieb zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstagnachmittag alles ruhig.