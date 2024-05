Religion Bischof Bätzing glaubt an Chance auf Reformen der Kirche

Auch die politische Situation in anderen Ländern interessiert auf dem bis Sonntag laufenden Gläubigentreffen. So ist die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa bei verschiedenen Formaten zu Gast. Die Friedensnobelpreisträgerin und Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial verwies auf die Situation in ihrem Heimatland und warnte vor den Gefahren für eine freiheitliche Gesellschaft, wenn Menschen den Glauben an verlässliche Institutionen verlieren.