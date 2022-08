Studie : Bistum Trier hat Missbrauch jahrzehntelang vertuscht

Trier Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier hat ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt. Priester wurden versetzt und somit vor Strafen geschützt.

An den neuen Einsatzorten sei es erneut zu Missbrauchstaten an Kindern und Jugendlichen gekommen: Das Bistum habe „in einer großen Reihe von Fällen“ keine Maßnahmen zum Schutz potenzieller Opfer getroffen, kritisierte die UAK in ihrem ersten Zwischenbericht.