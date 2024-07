Wechsel nach 34 Jahren möglich Bleibt die SPD in Brandenburg an der Macht?

In Brandenburg liegt Wechselstimmung in der Luft. Wenn am 22. September zwischen Prignitz, Uckermark und Lausitz ein neuer Landtag gewählt wird, könnte das bislang Unvorstellbare geschehen: Die seit 34 Jahren in der Mark regierende SPD könnte die Potsdamer Staatskanzlei verlieren. Denn die derzeit mit CDU und Grünen regierende Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke erhielt bei der Europawahl am 9. Juni nur 13,1 Prozent der Stimmen – und wurde damit Vierter hinter der vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachteten AfD, der CDU und dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Bei den zeitgleich stattfindenden Kommunalwahlen lagen die Sozialdemokraten mit 16,6 Prozent immerhin auf Rang drei – doch von den Ergebnissen der 1990er und 2000er Jahre, als die Brandenburger SPD teilweise absolute Mehrheiten erringen konnte, ist sie meilenweit entfernt.