Versorgung in Kliniken : DRK-Präsidentin Hasselfeldt warnt vor Engpässen bei Blutpräparaten

Blut läuft während einer Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vom Arm einer Spenderin durch eine Nadel in einen Beutel. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin In der Ferienzeit gehen die Blutspenden zurück. Zugleich steigt der Bedarf an den lebensnotwendigen Präparaten in den Kliniken, denn viele verschobene Operationen werden nun nachgeholt. Die angespannte Lage gibt dem Deutschen Roten Kreuz Anlass zu einem Appell.