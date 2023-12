Spionage BND-Mitarbeiter unter Spionage-Verdacht - Prozessbeginn

Laut Anklage kennen sich der BND-Mitarbeiter und der Geschäftsmann, der unter anderem mit Edelsteinen handelte, seit Mai 2021. Spätestens im September 2022 sollen der Soldat und sein mutmaßlicher Komplize sich zum Geheimnisverrat entschlossen haben. Der 53-Jährige soll nach den Ermittlungen im September und im Oktober 2022 neun interne BND-Dokumente an seinen Arbeitsplätzen in Berlin und Pullach bei München ausgedruckt oder vom Dienstrechner abfotografiert und an den Geschäftsmann weitergegeben haben. Der soll dem BND-Mitarbeiter eine Beteiligung an einem Erzabbauprojekt in Aussicht gestellt haben.