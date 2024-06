Ganz oben auf der Brandmauer Bodo Ramelow und sein Kampf gegen die AfD

Vor Bodo Ramelow sitzen an diesem Vormittag die Wählerinnen und Wähler der Zukunft. Bis sie wählen dürfen, vergehen zwar noch drei bis vier Legislaturperioden. Aber mit politischer Bildung kann man in einem Bundesland, in dem es aktuell Spitz auf Knopf steht, nicht früh genug anfangen. Wer Thüringen regiert, muss integrieren können. Das weiß Carlotta, fünf Jahre alt, zwar noch nicht. Aber eines will sie von dem Mann, der an diesem Vormittag für eine gute Stunde bei der integrativen Kindertagesstätte „Schwabenhaus“ in Jena Station macht, doch wissen: „Hast Du einen Chef?“ Als Ministerpräsident sei er selbst der Chef, sagt der Besucher. Selbst der Bundeskanzler nicht und nicht einmal der Bundespräsident seien seine Chefs. Aber in einer Demokratie, im Föderalismus von Bund und Ländern, arbeiteten ohnehin alle zusammen. Chef hin, Chef her.