Prozess Böllerwurf: 23-Jähriger nach Silvester-Krawallen in Berlin verurteilt

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin ist ein 23-Jähriger zu acht Monaten Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sieht es als erwiesen an, dass der junge Mann mit Absicht einen Böller in Richtung eines Polizisten geworfen hat. Er wurde somit wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt.