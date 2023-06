Vorbereitungen der Weltklimakonferenz 5000 Delegierte treffen sich in Bonn

Mit rund einstündiger Verspätung haben am Montag im World Conference Center Bonn (WCCB) die Plenarberatungen zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember in Dubai begonnen. Bis zum 15. Juni wollen die Vertreter der 197 Vertragsstaaten inhaltliche Kompromisslinien ausloten, die dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten politisch beschlossen werden sollen. Bis zu 5000 Delegierte der Staaten und Beobachter von Nichtregierungsorganisationen werden dazu in diesem Jahr in Bonn erwartet. Die Zwischenverhandlungen finden regelmäßig im WCCB statt.