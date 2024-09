75. Geburtstag der Union im alten Bundestag „Bonn und Adenauer waren Glücksfälle“

Heinz Riesenhuber ist 1976 in den Bundestag eingezogen und blieb dort 41 Jahre, war zuletzt Alterspräsident. „Als ich anfing, war alles viel enger und schlichter“, erinnert sich der 88-Jährige im Gespräch mit dem GA. Wer telefonieren wollte, stellte sich an einen Tresen mit zahlreichen Fernsprechern. Kabinen gab es nicht. „Während ich mit meiner Frau sprach, lachte einer neben mir laut auf“, erzählt Riesenhuber. Seine Frau habe gefragt, was das für ein Lärm sei. Und er habe geantwortet, dass da Bundeskanzler Helmut Schmidt spreche. Doch der frühere Forschungsminister erinnert sich nicht nur an lustige Begebenheiten.