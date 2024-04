Grundgesetz-Jubiläum Lindner stellt in Bonn Briefmarke und Münze vor

Bonn · Trubel am Bonner Post Tower: Finanzminister Lindner hat am Montagmittag in Bonn eine neue Briefmarke vorgestellt. Anlass war das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes.

29.04.2024 , 14:13 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beim Bürgerdialog im Bonner Post Tower. Foto: dpa/Federico Gambarini





Von Bernd Eyermann Redakteur Politik