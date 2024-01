Lebensabend in der Sonne Damit aus dem Traum vom Auswandern kein Albtraum wird

Es gibt sie vermutlich fast überall auf der Welt: diese Schutzräume, wo Deutsche vor der Begegnung mit Einheimischen sicher sein können. Es gibt sie auf Mallorca wie in Benidorm, es gibt sie im türkischen Antalya wie in Maspalomas auf Gran Canaria, es gibt sie im thailändischen Pattaya wie am Goldstrand an der bulgarischen Schwarzmeerküste. In Costa Calma im Süden der Kanaren-Insel Fuerteventura (einer Kleinstadt, in der auf knapp 6000 Einwohner rund 500 deutsche Residenten kommen) heißt einer dieser Schutzräume „Trude’s Hexenstübchen“. Nicht zu verfehlen, gleich gegenüber der einzigen Tankstelle im Ort. Der Apostroph ist Bestandteil des Namens, den Eigentümerin Trude, gebürtige Schwäbin, dem ehemaligen „Café Alemán“ verlieh, als sie das Lokal vor 26 Jahren übernahm. Zum Inventar gehört (so wie früher in jeder ordentlichen deutschen Kneipe) ein Sparkästchen an der Wand neben der Theke. Die Schlitze sind ausnahmslos mit deutschen Vornamen versehen.