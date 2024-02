Parolen und Armee-Propaganda Gaza-Krieg erhitzt die Gemüter in Bonn

Ein größeres Polizeiaufgebot hat am Montagabend rund um eine umstrittene Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) im Haus der Evangelischen Kirche ein Aufeinandertreffen von Teilnehmern und Gegendemonstranten verhindert. Nach Polizeiangaben hatten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Adenauerallee rund 140 stark emotionalisierte Palästinenser und linksgerichtete Sympathisanten versammelt. In Sprechchören forderten sie nicht nur „Free Palestine“, sondern skandierten auch „ihr wisst schon von wo bis wo“. Das bezieht sich auf den verbotenen Schlachtruf „From the river to the sea“, der Israel ein Existenzrecht abstreitet und einen palästinensischen Staat vom Jordan bis ans Mittelmeer fordert. Auch Rufe „Zionisten raus“ waren zu hören. Die Polizei erstattete zwei Anzeigen gegen Redner der Kundgebung, zwei weitere gegen Träger von Plakaten mit rechtswidrigen Aufschriften.