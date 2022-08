Bayerns Behördenchef besucht Bonner BBK : „Der Aufbau geht gut voran“

Bonn Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Montag das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn besucht. Der Aufbau des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern gehe gut voran, sagt er.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist zuversichtlich, dass das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern (GeKoB) den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland weiter stärken wird. Bei einem Besuch am Montag in der Zentrale des Technischen Hilfswerks (THW) und im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn, wo das neue Kompetenzzentrum angesiedelt ist, sagte Herrmann laut Pressemitteilung: „Der Aufbau geht gut voran.“ Die Innenminister von Bund und Ländern hatten im Juni unter Herrmanns Vorsitz beschlossen, das GeKoB zu gründen. Dorthin sollen Bund und Länder Verbindungspersonen entsenden und über bevölkerungsschutzrelevante Themen beraten.