Prozess gegen Pfarrer U. Bonner Kirchenrechtler erhebt Vorwürfe gegen Erzbistum

Hat der Diakon und spätere Priester U. seine damalige Pflegetochter Melanie F. in den 1970er und 80er-Jahren in der Freizeit missbraucht oder waren das Taten, die im Zusammenhang mit seinen Dienstpflichten innerhalb der katholischen Kirche standen? Auf diese Frage läuft der Streit im Schmerzensgeld-Prozess zwischen der heute 57-Jährigen und dem Erzbistum vor dem Kölner Landgericht hinaus. Nach zwei Verschiebungen soll nun am 2. Juli mündlich verhandelt werden. Kürzlich haben die Anwälte von Melanie F. ihre Klageschrift ergänzt. Und darin fährt der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke schweres Geschütz gegen das Erzbistum auf.