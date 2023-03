Arbeitsausstand am Montag Warnstreik sorgt für scharfe Kritik an den Gewerkschaften Verdi und EVG

Vor dem umfassenden Verkehrsstreik am Montag in ganz Deutschland haben die Arbeitgeber den Gewerkschaften überzogenes Handeln vorgeworfen. Auch aus den Kommunen kam teils scharfe Kritik, während die Bundesregierung die Tarifpartner zu einer schnellen Verhandlungslösung aufrief. Am Montag findet in Potsdam während des Streiks die dritte Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen statt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG verteidigten ihren gemeinsam organisierten Ausstand. Ökonomen wie die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, zeigten teils Verständnis für die Gewerkschaften.