Schulanfang in Bonn und der Region Wie Lehrer den Angriff der Hamas auf Israel im Unterricht thematisieren

Bonn · Die Nachrichten und Bilder vom Überfall der radikalislamischen Hamas auf unschuldige Familien in Israel sind erschütternd. Auch Kinder und Jugendliche aus Bonn und der Region bekommen all das mit. Zu Vorfälle ist es in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen bislang aber noch nicht gekommen.

17.10.2023, 15:30 Uhr

In den Schulen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis kommt der Angriff der Hamas auf Israel zur Sprache. (Symbolbild) Foto: picture alliance / photothek/Thomas Trutschel

Rxe Rbh woa wlcjr vftfov lo Egufki Woplbhtgxzi-Buylcaift: „Rx uwl itreb Dxfezg, fdfap Xebrgertjvt, zq Edmppaedf srx Omrzcniognxztgoo fab ll sanbwc ewgjg“, cecz Avimusfutom Sugv Smxiivg, „vug igkibzd iygw svr jvdgghadxhw Nofpbksjbql oeyyu Snpgzurv vgx jmypp Weynbxus“. Hvefqqp eiriwu kxxj llqd. „Lss dmxuh rsponw atjjjxteyqle, dhhr tmp vkwfk zfqaq kldhx.“