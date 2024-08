Kommentar zum Bahnlärm in Bonn Wer in der Stadt leben will, muss auch mit Lärm rechnen

Im Leben muss man immer Kompromisse eingehen. Mag kitschig klingen, aber so ist eben oft. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche: Wer aufs Land zieht, hat viel Ruhe und viel Natur – dafür ist dort wenig los. In der Stadt ist es dafür lauter und dreckiger, aber es gibt mehr kulturelle Angebote. Eine Mischung von beidem ist meist schwer zu bekommen. Und so müssen sich die Leute, die in eine Stadt ziehen eben darüber im Klaren sein, dass es auch mal lauter wird. Wer an eine Bahnstrecke zieht, muss damit rechnen, dass die Züge auch mal Krach machen.