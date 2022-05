Auftakt im Digital-Hub : Bonner Tage der Demokratie wieder vor Publikum

Die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung debattierten über die Informationsfreiheit. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Spannende Themen und angeregte Diskussionen: Die Bonner Tage der Demokratie finden wieder mit Publikum statt. Beim Auftakt im Digital-Hub am Bonner Hauptbahnhof ging es um die Informationsfreiheit.

Es sind die vierten Bonner Tage der Demokratie, doch erst die zweiten in Präsenz. Nach dem Start zur 70. Wiederkehr der Verabschiedung des Grundgesetzes 2019 mussten Diskussionsteilnehmer und Besucher zwei Jahre lang mit Online-Veranstaltungen vorliebnehmen. Die Eröffnung der 2022er Auflage am Donnerstagabend war nun wieder die erste an Ort und Stelle, genauer gesagt: im Digital-Hub am Bonner Hauptbahnhof.

Vor rund 40 Besuchern ging es um die Informationsfreiheit, die seit 2006 den Bürgern das Recht zum Zugang zu amtlichen Informationen gibt – und das ohne Begründung. „Wie nah ist das den Bürger*innen?“, fragte Moderatorin Martina Schlögel. Hannah Vos von „FragDenStaat“ berichtete, dass ihr Portal „die Möglichkeit der direkten Antragstellung bereitstellt“ und Kampagnen startet. Beispiel „Top Secret“, eine Aktion, die man mit der Verbraucherschutzorganisation „Foodwatch“ durchgeführt habe.

Dabei hätten Bürgerinnen und Bürger Lebensmittelkontrollergebnisse von Gaststätten anfordern können. 50.000 Anfragen habe man erhalten. Damit hätten die Menschen dann Informationen über ihr Restaurant an der Ecke bekommen können. „Ein großer Erfolg“, sagte Vos. Die IT-Aktivistin Lilith Wittmann fügte hinzu: „Noch besser wäre es, wenn all diese Informationen über die Restaurants transparent in einer Karte dargestellt würden.“ Es ist etwas, das vielleicht möglich wird, wenn es ein Transparenzgesetz gibt. Die Ampelkoalition im Bund will ein solches Gesetz erarbeiten.

Kurze Fristen zur Beantwortung von Fragen

Um „Demokratie vor Ort“ soll es bei der Reihe in diesem Jahr gehen. Veranstaltet wird sie wie in den Vorjahren von der Agentur Trio Medien. Unterstützt wird diese von zahlreichen Partnern wie dem GA und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Welche Anfragen Behörden erhalten, darüber berichtete der Kölner Datenschutzbeauftragte Frank Fricke. So habe ein FC-Fan Unterlagen zum Corona-Hygienekonzept des Vereins haben wollen. Es habe zunächst geprüft werden müssen, ob Geschäftsinteressen betroffen seien. Waren sie nicht, sodass die Unterlagen rausgegangen seien, wie vom Gesundheitsamt erstellt. Fricke kritisierte, dass die Fristen zur Beantwortung von Fragen oft zu kurz seien. „15 Tage, das ist schon sportlich.“ Das Alltagsgeschäft laufe ja weiter.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisierte das Bundesinnenministerium dafür, dass es keine Fragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz beantworten wolle, wenn sie anonymisiert oder pseudonymisiert gestellt würden. Eine Klage dagegen laufe, erklärte Kelber. Im Juni stehe ein Urteil in zweiter Instanz an. Er sprach von guten Chancen, dass das Ministerium seine Praxis aufgeben müsse. „Es wäre ein schönes Ergebnis, wenn es dazu käme“, so Kelber, denn es gebe für viele Bürger gute Gründe, ihre Namen nicht zu nennen. Ergo: Was die Informationsfreiheit angeht, gibt es weiter viele konträre Meinungen und sicher auch Stoff für Diskussionen.