Bonnerin geht nach Mainz Dörte Schall wird Ministerin in Rheinland-Pfalz

Dörte Schall als neue rheinland-pfälzische Arbeitsministerin? Damit hatte in Mainz wohl niemand gerechnet. Bei ihrer Vorstellung am Mittwochmorgen in der SPD-Fraktion sei die Überraschung groß gewesen, berichtete Schall dem GA. In der vorigen Woche habe Alexander Schweitzer – noch Arbeitsminister und bald Regierungschef – sie gefragt, ob sie es machen wolle. Nach einem mehrstündigen Gespräch habe sie „direkt zugesagt“.