Verteidigungsminister im Bundestag Boris Pistorius im milden Kreuzverhör

Dann also rein in die Arena Bundestag. Boris Pistorius ist sieben Minuten vor der Zeit da. So viel Respekt vor dem Parlament muss sein, wenn ihn die Mandatsträger gleich ins Kreuzverhör nehmen wollen. Der Verteidigungsminister geht noch einmal Unterlagen durch. Ukraine-Krieg, Zeitenwende, Mängel beim schweren Gerät, fehlende Munition, umständliche Beschaffungsverfahren, Kampf um qualifiziertes Personal. Die Themenliste ist lang.