Krieg in der Ukraine : Botschafter Makeiev: Deutschland hat Waffen zugesichert

Berlin Deutschland liefert weiterhin Waffen an die Ukraine - das sei Ergebnis direkter Gespräche in Berlin, sagt der ukrainische Botschafter. Eine Zusicherung anderer Art ist ihm ebenfalls wichtig.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat nach eigenen Angaben in Berlin Zusagen für weitere Waffenlieferungen an sein Heimatland erhalten. „Im direkten Gespräch wurden uns mehr Waffen und weitere Munition zugesichert. Welche, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben“, sagte Makeiev in einem Interview der „Welt am Sonntag“.