Landtagswahl Brandenburg-Umfragen: AfD vor SPD - Gute Noten für Woidke

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg liegt die AfD in zwei neuen Umfragen vor der SPD - in einem Fall allerdings nur knapp. Die AfD kommt im ZDF-Politbarometer Extra für die Wahl am 22. September auf 29 Prozent vor der SPD mit 26 Prozent. In dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend war der Vorsprung kleiner. Dort hatten die Sozialdemokraten aufgeholt und lagen mit 26 Prozent nur knapp hinter der AfD mit 27 Prozent.