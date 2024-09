Nach der Landtagswahl Brandenburg-Wahl erhöht Druck auf Ampel im Bund

In Berlin wachsen deshalb wieder die Zweifel, ob Scholz' Regierung bis zum Bundestagswahltermin am 28. September 2025 hält. Grünen-Chef Omid Nouripour glaubt jedenfalls nicht an mehr Harmonie in der Koalition. „Der große Feng-Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen und das glaubt mir auch niemand mehr, wenn ich das sage.“