EU-Gesetze im Akkord Was sich für Europas Bürger, Firmen und Regierungen ändert

Es ist ein so komplizierter wie schwerfälliger Prozess, um aus 27 nationalen Einzelinteressen, Hunderten von regionalen Aspekten und den Einflussversuchen Tausender betroffener Organisationen ein für alle geltendes EU-Recht zu machen. Den beginnenden Wahlkampf vor Augen, haben sich Kommission, Ministerrat und Parlament in den vergangenen Wochen zusammengerissen, um so viele Gesetze wie möglich vorher noch in trockene Tücher zu bekommen. Die Kompromissmaschine warf Ergebnisse im Akkordtempo aus. Einige Beispiele in einer kritischen Durchsicht.