Rassismus : Brutaler Angriff auf Jugendliche - Polizei gibt Fehler zu

Berlin- Sechs Erwachsene gehen brutal auf eine Jungendlichen los - angeblich, weil sie keine Maske trug, wie die Polizei zunächst mitteilt. Der Angriff war aber rassistisch motiviert, erklärt die 17-Jährige.

Nach einem brutalen Angriff auf eine 17-Jährige am Wochenende in Berlin hat die Polizei einen Fehler in ihrer ersten Darstellung vom Sonntag eingeräumt.