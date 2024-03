Nach Abberufung des früheren BSI-Präsidenten Affäre um Arne Schönbohm wird Thema vor Gericht

Da war die Welt zwischen Arne Schönbohm und Nancy Faeser noch in Ordnung: Der damalige Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Bundesinnenministerin bei einem Treffen in der Bonner Bundesbehörde im August 2022. Gut zwei Monate später berief Faeser Schönbohm als BSI-Chef ab.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd